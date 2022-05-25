ru ua
Ср, 25 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Луганській ОДА заперечили інформацію про перекриття траси "Лисичанськ-Бахмут"

Новость на русском →
Середа 25 травня 2022 14:03
В Луганській ОДА заперечили інформацію про перекриття траси "Лисичанськ-Бахмут" Фото: в Луганській ОДА заперечили інформацію про перекриття траси "Лисичанськ-Бахмут" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Багато ЗМІ активно поширювали новину про перекриття траси "Лисичанськ-Бахмут". Інформація не відповідає дійсності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Як відзначив Гайдай, “дорога життя” продовжує прострілюватись, однак сьогодні все ж вдалося провезти по ній гуманітарні вантажі.

Попри інформацію різних ЗМІ, станом на сьогодні, пересування дорогою й надалі можливо.

Голова Луганської ОДА закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.

"Писати "росіяни перерізали сполучення трасою Лисичанськ-Бахмут. Луганська область в котлі?" безвідповідально і маніпулятивно. Свої припущення залиште при собі. Чи думали ви про те, що буде з рідними захисників, які боронять Луганщину та родичів тих, хто залишився в області, коли вони це прочитають?", - пише Гайдай.

Нагадаємо, РБК-Україна писало по те, що, за словами Гайдая, російські окупанти значно посилили обстріли в Луганській області. Він відзначив, що траса Лисичанськ-Бахмут, якою здійснюється евакуація, повністю прострілюється.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Луганськ
NEWS
Усі податки повернути: глава Мінфіну запропонував скасувати пільги, введені після початку війни
Усі податки повернути: глава Мінфіну запропонував скасувати пільги, введені після початку війни
DAILY
Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту