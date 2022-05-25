В Луганской ОГА опровергли информацию о перекрытии трассы "Лисичанск-Бахмут"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Как отметил Гайдай, "дорога жизни" продолжает простреливаться, однако сегодня все же удалось провезти по ней гуманитарные грузы.

Несмотря на информацию различных СМИ, по состоянию на сегодня, передвижение по дороге и в дальнейшем возможно.

Председатель Луганской ОГА призвал доверять только официальным источникам информации.

"Писать "россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Луганская область в котле?" безответственно и манипулятивно. Свои предположения оставьте при себе. Думали ли вы о том, что будет с родными защитников, которые защищают Луганскую область и родственниками тех, кто остался в области, когда они это прочитают?",- пишет Гайдай.