ru ua
Ср, 25 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской ОГА опровергли информацию о перекрытии трассы "Лисичанск-Бахмут"

Новина українською →
Среда 25 мая 2022 14:03
В Луганской ОГА опровергли информацию о перекрытии трассы "Лисичанск-Бахмут" Фото: в Луганской ОГА опровергли информацию о перекрытии трассы "Лисичанск-Бахмут" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Многие СМИ активно распространяли новость о перекрытии трассы "Лисичанск-Бахмут". Информация не соответствует действительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Как отметил Гайдай, "дорога жизни" продолжает простреливаться, однако сегодня все же удалось провезти по ней гуманитарные грузы.

Несмотря на информацию различных СМИ, по состоянию на сегодня, передвижение по дороге и в дальнейшем возможно.

Председатель Луганской ОГА призвал доверять только официальным источникам информации.

"Писать "россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Луганская область в котле?" безответственно и манипулятивно. Свои предположения оставьте при себе. Думали ли вы о том, что будет с родными защитников, которые защищают Луганскую область и родственниками тех, кто остался в области, когда они это прочитают?",- пишет Гайдай.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Гайдая, российские оккупанты значительно усилили обстрелы в Луганской области. Он отметил, что трасса Лисичанск-Бахмут, по которой осуществляется эвакуация, полностью простреливается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Луганск
NEWS
Все налоги вернуть: глава Минфина предложил отменить льготы, введенные после начала войны
Все налоги вернуть: глава Минфина предложил отменить льготы, введенные после начала войны
DAILY
Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту