У Луганській області відновлюють одну з головних трас регіону

Луганська область виходить в лідери за кількістю відремонтованих доріг. Однєю з головних трас, яку в цьому році відновлюють за програмою "Велике будівництво", стала дорога національного значення Н-21 Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк.

Про це повідомив Юрій Голик Facebook.

За його словами, вже до кінця листопада буде завершено ремонт 40 км траси, що проходить на підконтрольній території Україні.

На трасі буде укріплена основа і покладені два шари дорожнього полотна, після чого нанесуть розмітку і обладнують узбіччя, зупинки і знаки.

Всього в Луганській області в цьому році буде відновлено 343 км доріг. Для порівняння, у 2015-2019 роках змогли відремонтувати лише 32,4 км доріг.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик опублікував статистику використання коштів Дорожнього фонду обласними адміністраціями.

Як відомо, всього по Україні в рамках програми у 2020 році збудують та відремонтують 6 500 км доріг.