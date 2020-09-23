У Луганській області СБУ виявила схованку зі снарядами

В Старобільському районі Луганської області Служба безпеки України виявила схованку з артилерійськими снарядами. Їх незаконно вивезли з місць ведення бойових дій в Новоайдарському районі у 2014 році.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, тайник був облаштований на околиці села Тернове на невеликій глибині в безпосередній близькості від житлових будинків. Оперативники спецслужби вилучили зі схованки 16 артилерійських снарядів калібру 152 мм загальною вагою тротилу 136 кілограмів.

Фото: знайдені снаряди (ssu.gov.ua)

За попередніми даними, тротил зловмисники планували реалізувати місцевим кримінальним колам. Наразі вилучені снаряди знешкоджені.

Нагадаємо, на території покинутого дитячого табору у зоні проведення операції Об'єднаних сил виявили схрон арсеналу зброї.

Також раніше повідомлялось, що схрон з боєприпасами та засобами ураження армійського зразка виявили в Херсонській області.