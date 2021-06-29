У Луганській області викрили схему фальсифікації місцевих виборів

Правоохоронці викрили у Луганській області схему фальсифікації голосів під час місцевих виборів. Екс-голові та секретарю дільничної виборчої комісії повідомлено про підозру

За інформацією правоохоронців, під час проведення виборів фігуранти внесли до протоколів дільничної виборчої комісії завідомо неправдиві відомості про кількість голосів, поданих на користь одного з кандидатів на посаду селищного голови.

"Колишньому голові та секретарю однієї з дільничних виборчих комісій, які під час виборів селищного голови Старобільського району в період проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року здійснили фальсифікацію та знищення виборчої документації, слідчі повідомили про підозру за ст. 158-3 ККУ",- йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.