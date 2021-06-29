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У Луганській області викрили схему фальсифікації місцевих виборів

Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці викрили у Луганській області схему фальсифікації голосів під час місцевих виборів. Екс-голові та секретарю дільничної виборчої комісії повідомлено про підозру

Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.

За інформацією правоохоронців, під час проведення виборів фігуранти внесли до протоколів дільничної виборчої комісії завідомо неправдиві відомості про кількість голосів, поданих на користь одного з кандидатів на посаду селищного голови.

"Колишньому голові та секретарю однієї з дільничних виборчих комісій, які під час виборів селищного голови Старобільського району в період проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року здійснили фальсифікацію та знищення виборчої документації, слідчі повідомили про підозру за ст. 158-3 ККУ",- йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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