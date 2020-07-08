У Луганській області загасили один із осередків пожежі

Пожежу в селі Смолянинове під Сєверодонецьком повністю ліквідовано. Місцеві жителі відмовилися переселятися зі згорілих будинків у виділену будівлю амбулаторії.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова сільради Смолянинове Руслан Лисаков.

"На межах населеного пункту пожежа повністю ліквідована. Всі будинки, які горіли погашені. Вже немає ризику, що вогонь може перекинутися, начебто всі його ту ліквідували. А за межами населеного пункту не можу знати, серпанок там поки є", - розповів Лисаков.

За його словами, в самому селі від пожежі постраждали 59 будинків, з них 24 повністю згоріли, 35 - частково.

"Станом на 16:00 сьогодні, в Новоайдарської лікарні залишається 4 дорослих та 4 дитини. Їх швидка допомога евакуювала в лікарню з димовим отруєнням", - додав він.

За словами Лисакова, 7 липня під час активної фази пожежі у лікарні були евакуйовані 29 дітей і 12 дорослих. Але після огляду медиків, місцеві жителі роз'їхались додому, або до родичів. Так, більшість місцевих жителів відмовилися переселятися в надане для них приміщення амбулаторії.

"Люди поїхали додому або до родичів. Це не означає, що якщо будинок горів, то всіх евакуювали. Навіть є такі, у кого згорів будинок, а люди залишилися жити в сараї. Сьогодні ми розвозили гуманітарну допомогу і побачили, що багато людей залишилися вдома. Хоча їм пропонували: стоїть амбулаторія на 30 житлових місць повністю з усіма умовами. Це в тому ж населеному пункті, для ночівлі, наприклад. Але ніхто не переселився", - додав він.

Зазначимо, що на сході України почалися масштабні пожежі. В результаті було знищено десятки будинків. Також є загиблі та постраждалі.

Нагадаємо, поліція розглядає три версії виникнення пожежі в Луганській області: погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.