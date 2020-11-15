У Луганській області планують побудувати нову залізничну колію. Проект планують реалізувати в рамках будівництва інфраструктурних об'єктів уздовж лінії зіткнення на Донбасі.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков в спільному блозі, опублікованому президентом Володимиром Зеленським.

Резніков заявив, що безпека на Донбасі стоїть на першому місці. Однак це не кінцева мета для українського уряду.

"Наша кінцева мета - це повернення Донецької, Луганської областей і Криму, розвиток цих регіонів. Тому ми починаємо будівництво інфраструктурних об'єктів уздовж лінії зіткнення, в тому числі і дороги, і залізницю. Зараз, до речі, в Луганській області ми вже на порядку маємо проект про нову колії ", - сказав віце-прем'єр.

Він додав, що на Донбасі хочуть створити умови, щоб громадяни могли вести бізнес, і місцеве населення бачить відповідні зміни.

"Вони розуміють, що нічого доброго не буде, поки Луганська і Донецька області знаходяться в окупації. Люди хочуть жити в комфортній, мирної, єдиної України", - сказав Рєзніков.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський заявив, що Україна відкрита для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу, адже створює нові пункти пропуску і розвиває прифронтову інфраструктуру.

Також повідомлялося, що Німеччина і Франція в спільній заяві закликали Росію розблокувати роботу КПВВ на Донбасі і відкрити нові пункти пропуску, що є домовленості "нормандської четвірки".