У Луганській області окупанти зруйнували 18 житлових будинків, є загиблі, - голова ОДА

Російські військові в черговий раз сильно обстріляли Луганську область. У Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Кремінній та Іванівці пошкоджено 20 об'єктів. Серед них 9 багатоквартирних і 9 приватних житлових будинків, господарські будівлі та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

В цілому військові ЗСУ відбили 7 атак ворога. Крім того, українські захисники знищили 3 танки, 2 БТР і 2 одиниці автомобільної техніки, а також 2 артилерійські системи противника.

"Також 31 березня відбито спроби обходу противником позицій наших військ у районах населених пунктів Попасна та Новотошківське", - додав Гайдай.

Знеструмлено 767 трансформаторних підстанцій -12 населених пунктів частково і 22 повністю. Світло відсутнє у 124 914 споживачів Луганської області.

Без газопостачання знаходяться 32 населених пункти (близько 73 500 абонентів), з них 28 повністю і 5 частково.

За його словами, без централізованого водопостачання залишаються повністю Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково Гірська громада і Лисичанськ.

"Від вогню росіян загинули 2 людини в Сєвєродонецьку. Постраждали жителі Лисичанська і Тошківки. Врятовано з полум'я 4 людини", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, з Луганської та Донецької областей відправляється 3 евакуаційних потяги.

Ми також писали про те, що Зеленський підписав указ про утворення двох військових адміністрацій у Луганській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.