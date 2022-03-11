В Луганській області невідомі під виглядом місцевих знімають відео на підтримку Путіна

"Окупанти розповсюджують агітаційні листи та відео, де українці нібито підтримують режим Путіна - будьте обережними, це психологічний тиск. Окупаційна влада так званих "ДНР" і "ЛНР" за підтримки РФ продовжує впровадження антидержавницької політики в бік України... Окупанти або своїми силами, або під погрозами примушують людей звертатись до Путіна "з подякою за визволення", записують відповідні відео.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином окупанти хочуть показати українцям, що нібито є частина громадян, що чекає Росію, а також дискредитувати українську владу.

"Знімальний майданчик облаштували біля сватівського військкомату. Ролі "сватівчан" виконують десятеро невідомих із триколорами. Росіяни намагаються чинити психологічний тиск на мирне населення України, особливо в тих містах і районах, де зараз відсутні телебачення та інтернет-зв'язок, тобто значно обмежений доступ до новин", - додали в Луганській ОВА.

Адміністрація закликає жителів не довіряти пропагандистським матеріалам та не поширювати недостовірну інформацію.