У Луганській області ще троє правоохоронців перейшли на бік країни-окупанта. Їх підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram .

За даними слідства, з початку вторгнення Росії в Україну поліцейські Луганської області зрадили присягу і добровільно погодилися працювати в "поліції ЛНР". Вони стали "працівниками поліції" в підконтрольному окупаційній владі "Станично-Луганському райвідділу Міністерства внутрішніх справ ЛНР".

Підозрювані впроваджують так зване "законодавство ЛНР", активно підтримують російську агресію проти України та займаються пропагандою окупаційного режиму серед місцевого населення.

"Правоохоронцям" оголосили про підозру, зараз вирішується питання про оголошення їх у розшук та обрання їм запобіжного заходу.

Фото: у Луганській області ще трьох поліцейських підозрюють у держзраді (gp.gov.ua)