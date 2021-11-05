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У Луганській області судитимуть колишнього "прокурора" бойовиків

Автор: Дмитрий Кузнецов

Луганська обласна прокуратура направила до суду матеріали кримінальної справи стосовно "прокурора" так званої "Генпрокуратури ЛНР". Чоловіка судитимуть заочно, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Луганської обласної прокуратури.

За даними слідства, в період з 2015-й по 2017 рік обвинувачений обіймав посади "слідчого" і "прокурора" так званої "Генпрокуратури ЛНР". На цих постах він допомагав окупаційній владі, забезпечуючи виконання і дотримання протизаконних "законів і нормативно-правових актів самопроголошеної влади ЛНР".

Крім того, слідство встановило, що протягом двох років обвинувачений координував регіональні "прокуратури" бойовиків, які нібито вели боротьбу з організованою злочинністю і корупцією.

Прокуратура направила обвинувальний акт до Сватівського районного суду Луганської області. Зараз підозрюваний перебуває в розшуку, тому судити Його будуть заочно. Йому загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

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ЛуганськПрокуратура