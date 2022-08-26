RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Луганській області понад 200 правоохоронців перейшли на бік ворога, - прокуратура

Фото: в Луганській області понад 200 правоохоронців перейшли на бік ворога (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці розповіли, що на окупованій території Луганської області їм вдалося виявити понад 240 колишніх колег, які перейшли на бік ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської обласної прокуратури.

Начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Луганської обласної прокуратури Євгеній Саєнко заявив, що з початку війни на території Луганської області виявлено понад 400 фактів колабораційної діяльності.

"Тільки ДБР за період війни на Луганської області зареєстровано 241 кримінальне провадження стосовно працівників правоохоронних органів, які зрадили присязі та почали працювати на країну-агресора", - йдеться у заяві.

Прокури повідомили про підозру у державній зраді 58 особам, серед яких переважна більшість це поліцейські. Також серед правопорушників є працівники прокуратури, митники, податківці, судді та рятувальники.

Нагадаємо, що в Україні повідомили про підозру 5 колаборантам Луганської області, які займаються у створенні "органів" окупаційної влади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськВійна в Україні