В Луганській області понад 200 правоохоронців перейшли на бік ворога, - прокуратура

Правоохоронці розповіли, що на окупованій території Луганської області їм вдалося виявити понад 240 колишніх колег, які перейшли на бік ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської обласної прокуратури .

Начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Луганської обласної прокуратури Євгеній Саєнко заявив, що з початку війни на території Луганської області виявлено понад 400 фактів колабораційної діяльності.

"Тільки ДБР за період війни на Луганської області зареєстровано 241 кримінальне провадження стосовно працівників правоохоронних органів, які зрадили присязі та почали працювати на країну-агресора", - йдеться у заяві.

Прокури повідомили про підозру у державній зраді 58 особам, серед яких переважна більшість це поліцейські. Також серед правопорушників є працівники прокуратури, митники, податківці, судді та рятувальники.