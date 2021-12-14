Під Луганськом сталася ДТП за участі маршрутки: є жертва та 7 постраждалих

Сьогодні, 14 грудня в Луганській області, на трасі Чугуєв-Мілове сталася ДТП за участі маршрутки. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще 7 постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника відділу комунікації поліції Луганської області Тетяну Погукай у Facebook.
"О 6.40 ранку в Старобільському районі неподалік с. Оріхове, на трасі Чугуєв-Мілове сталася ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, водій не врахував дорожньої обстановки (ожеледиця) та злетів у кювет.
Відомо, що внаслідок аварії один пасажир загинув, а водій та шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження.
Наразі двоє пасажирів госпіталізовано, іншим постраждалим була надана допомога на місці події.
На місці події працюють співробітники поліції та екстрених служб.
Фото: під Луганськом сталася ДТП за участі маршрутки (facebook.com/csomvd)