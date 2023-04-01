В Луганской области россияне ужесточили контрразведывательный режим, - Генштаб

В Троицком районе Луганской области россияне ужесточили контрразведывательный режим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .
Отмечается, что захватчики проводят проверку местных жителей, а в некоторых населенных пунктах отключена мобильная связь. Такие действия стали применяться после успешного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и техники противника.
Напомним, чтоукраинская армия восстановила свои позиции вокруг Бахмута и продолжает удерживать стратегически важный город.
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