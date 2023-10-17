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В Луганской области оккупанты открыли центр по подготовке "ручных" священников, - ЦНС

Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне на оккупированных территориях столкнулись с проблемой отсутствия священнослужителей, усиливающих их пропаганду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, россияне решили создать "межепархиальный центр подготовки специалистов Луганской епархии" в Луганской области. Курировать ее деятельность будет митрополит Луганский и Алчевский УПЦ (МП) Пантелеймон (Василий Поворознюк).

Оккупанты назначили учить будущих "ручных" священников "сретенскую духовную академию РПЦ", которая отправляет на захваченные земли Луганской территории своих работников.

"Пока же, в отсутствие кадров, россияне направляют на ВТО служить священников из РФ. В частности представители РПЦ занимают должности в захваченных храмах ПЦУ", - пишет ЦНС.

Напомним, на днях Главное управление разведки Украины обнародовало перехват разговора российского военного, в котором он говорил, что не понимает, за что они вообще воюют в Украине.

Это лишь подтвердило мнение, что оккупанты начали задумываться о том, есть ли какие-либо цели вторжения России в Украину.

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Центр национального сопротивленияВойна России против УкраиныЛуганск