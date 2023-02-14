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В Луганской области в ближайшее время могут усилиться атаки оккупантов, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне хотят полностью захватить Луганскую область. Поэтому в ближайшие дни атаки оккупационных войск могут усилиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, в Луганской области уже фиксируется увеличение артиллерийских и авиационных ударов со стороны оккупантов. Россияне стягивают на это направление больше сил и техники, чтобы выйти на административные границы области.

"На наше направление они бросают все силы, чтобы выйти на админграницы и чтобы было, что "продавать" населению Российской Федерации. То, что увеличилось количество обстрелов, количество авиаударов, увеличилось количество атак. Мы видим, что это больше такое зондирование, поиск слабых мест. Это уже одна часть, пожалуй, начальная этого массированного наступления", - сказал Гайдай.

Напомним, ранее глава ОВА заявил, что оккупанты могут начать наступление в Луганской области после 15 февраля. По его словам, оккупанты к этому времени подготовят мобилизованных и стянут технику.

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