Луганські аграрії просять у президента захисту від рейдерів

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Фермерське господарство "Криничне" і ТОВ "Діброва" (Луганська обл.) заявляють про рейдерське захоплення їх врожаю і звертаються до президента з проханням про захист.

Про це йдеться в заяві фермерів і адвоката на ім'я президента.

Видання пише, що фермери опинилися жертвами "рейдерського захоплення з боку влади та правоохоронців". Також у зверненні на ім'я президента стверджується, що від рейдерського захоплення постраждали співробітники філій Державного підприємства "Конярство України": "Деркульський кінний завод №63", "Лимаревський кінний завод №61", "Стрілецький кінний завод №60"

Як пояснив адвокат фермерів Сергій Жердєв, з літа 2020 року здійснюється розбійне заволодіння урожаєм ФГ "Криничне" і ТОВ "Діброва".

"Законні договори про надання переліку сільськогосподарських послуг ФГ "Криничне" і ТОВ "Діброва" уклали з філіями ДП "Конярство України" восени 2019 (під посів озимої пшениці) і навесні 2020 рр. (під посів соняшнику і кукурудзи). Всього було удобрено, засіяно і вирощено зернових на більш ніж 20 тис. га в Міловському та Біловодському районах Луганської області. Всі договори були укладені відповідно до українського законодавства, були узгоджені з керівництвом ДП "Конярство України" і досі дійсні", - пояснив адвокат.

Ці договори, за словами адвоката, дозволили скоротити збитки "Конярства" приватні компанії почали платити за користування землею відразу після укладення договорів. Філії ДП вже отримали від фермерів понад 10 млн грн. Ще 40 млн грн було витрачено на догляд за землею, посівну, вирощування зернових.

"Ніхто ні разу не ставив під сумнів договору до тих пір, поки не почав дозрівати урожай. З літа життя фермерів перетворився на кошмар. Проти компаній почали одне за одним порушувати надумані кримінальні справи. Урожай незаконно заарештували, і почали силою забирати у законних власників. Незаконність арештів неодноразово підтверджували суди, але всупереч цьому рейдерське захоплення триває. Поліція замість того, щоб припинити свавілля - сама активно віджимає урожай у законних власників", - заявив Сергій Жердєв.

Жердєв пояснив, що незаконно вилучений урожай перевозиться нібито для зберігання за 180-200 кілометрів від місця прибирання, при цьому його ніхто не зважує, і по дорозі зерно розкрадають.

"У ФГ "Криничне" і ТОВ "Діброва" кожен день рейдери забирають по 4 фури зерна. Збитки - 1 млн грн в день! Половина цього зерна - крадеться по дорозі в Рубіжне. Ми виявили один з таких пунктів перевалки, і все зафіксували на відео", - заявив адвокат.

Жердєв впевнений, що до рейдерства причетні вищі посадові особи головного слідчого управління Національної поліції України і Луганського головного управління НП, за фактом їх дій вже порушено низку кримінальних проваджень.

Адвокат також уточнив, що рейдерство проти ФГ "Криничне" і ТОВ "Діброва" перейшло в активну фазу після призначення директором ДП "Конярство України" Євгена Веретюка. При цьому він не виключає, що гроші від продажу вкраденого у ФГ "Криничне" і ТОВ "Діброва" врожаю йдуть на фінансування тероризму.

За словами адвоката, увагу СБУ неодноразово зверталася на те, що директор ДП "Конярство України" - активний діяч так званої "ДНР".

"В Макіївці є завод "Металіст"... у 2016 - Євген Веретюк урочисто відкривав відремонтовану після обстрілу "Металіст", і гордо заявляв, що виробляє "затребувані в республіці труби", - заявив Жердєв.

Адвокат також заявив, що раніше місцеві активісти та представники ФГ "Криничне" і ТОВ "Діброва" хотіли потрапити на зустріч з Володимиром Зеленським, який у жовтні 2020 р. приїжджав інспектувати "Велике будівництво" в Луганській області, проте їм завадила поліція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво держпідприємства "Конярство України" подала заяву в Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ, СБУ, Державне бюро розслідувань та Державну податкову службу за фактом завдання збитків на суму понад 150 млн грн з боку попереднього керівника держпідприємства.