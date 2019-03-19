У Луганську прогримів вибух

Спрацював невстановлений вибуховий пристрій

У Луганську у вівторок, 19 березня, стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Вибух стався за адресою: вулиця Клубна, 57.

Відомо, що в результаті НП ніхто не постраждав. У той же час, пошкоджено автомобіль Daewoo Sens, а також скло у п'яти квартирах житлових будинків.

Фото: місце події (vk.com)

Нагадаємо, голова Національної поліції України Сергій Князів повідомив, що в неділю,17 березня, в місті Вільногірськ Дніпропетровської області водій автомобіля BMW кинув бойову гранату в бік співробітників поліції, які зупинили його для перевірки документів. Один правоохоронець отримав поранення.

Після цього нападник спробував скоїти втечу. Поліцейські почали переслідування і застосували табельну зброю.

Раніше РБК-Україна писало, що в одному з сіл Захарівського району Одеської області стався вибух бойової гранати, який призвів до гибелі людини, ще одна людина отримала поранення. Поранений розповів, що вибух стався в той момент, коли його брат "грався" з гранатою.