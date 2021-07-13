Німецька авіакомпанія Lufthansa відмовилася від звернення "пані та панове" на борту літаків. Тепер звернення будуть гендерно нейтральними.

Повідомляється, що звернення "пані та панове" скасовується, оскільки в компанії впевнені, що спілкування з пасажирами в майбутньому має бути гендерно чутливим. Це звернення також не використовуватимуть члени екіпажу. Зміни торкнуться також партнерських авіакомпаній, таких як Eurowings, Swiss та інших.

"Для нас важливо, щоб ми врахували всіх у нашому зверненні. Залежно від часу доби є різні варіанти, наприклад, "Шановні гості" або "Доброго ранку / дня / вечора" або "Ласкаво просимо на борт". Капітан вирішить, яке звернення буде правильним", - зазначив представник Lufthansa.