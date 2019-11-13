Найкращий бомбардир збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри

Іспанський форвард Давид Вілья оголосив про завершення футбольної кар'єри після закінчення нинішнього сезону. Про це футболіст, який нині виступає за японський "Віссел Кобе", написав у Twitter.

"У професійному футболі я вже 19 років. Дякую всім клубам, за які я виступав, тренерам і командним партнерам. Також повинен висловити подяку родині, яка завжди мене підтримувала" - написав Вілья.

Давид є найкращим бомбардиром збірної Іспанії - 59 голів в 98 матчах, з якої він виграв чемпіонат світу 2010 року і Євро-2008.

За свою клубну кар'єру 37-річний нападник провів 638 матчів, забив 324 голи і віддав 77 результативних передач. Він також є триразовим чемпіоном Іспанії, володарем Кубка і Суперкубка, переможцем Ліги чемпіонів, Клубного чемпіонату світу і Суперкубка УЄФА.

Іспанець виступав за такі клуби як "Валенсія", "Барселона" і "Атлетіко".

Нагадаємо, раніше колишній нападник збірної Іспанії і низки провідних європейських клубів Фернандо Торрес прийняв рішення завершити професійну спортивну кар'єру.