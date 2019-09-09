Найкраще таксі за ціною і якістю

Дешево, надійно і комфортно - це основні принципи роботи таксі в Києві та Одесі «Авангард». Служба на ринку вже більше 10 років і встигла заслужити до себе довіру людей.

Так чому саме «Авангард»:

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найдешевше таксі в Києві та Одесі може бути комфортабельним, в цьому випадку все саме так;

ви можете швидко і безпечно переміщатися по місту на технічно справних машинах;

персонал дешевого таксі «Авангард» радий допомогти з навантаженням / вивантаженням багажу, вибором оптимального маршруту і так далі.;

ви можете бути спокійні за ваших дітей, адже в салоні по вашому запиту можуть бути встановлені дитячі крісла, які відповідають віку маленького пасажира;

в таксі «Авангард» завжди вам раді, оператори приймають заявки 24 години на добу;

є можливість заздалегідь замовити машину (таксі швидко реагує на термінові замовлення і приймає попередні заявки, щоб ви могли отримати машину точно до зазначеного часу);

«Авангард» може пишатися великим автопарком, машини рівномірно розподілені по Києву і Одесі, тому швидко прибувають на вказаний у виклику адреса;

ви любите витрачати час і сили розумно - скористайтеся формою онлайн замовлення для виклику таксі https://avangard-taxi.kiev.ua/onlajn-zakaz/

прорахунок вартості поїздки з «Авангардом» прямо на сайті або під час розмови з оператором.



Які ще послуги пропонує таксі в Києві та Одесі «Авангард»?

Кур'єрська доставка. Вам необхідно доставити посилку, подарунок, документи, але немає часу їхати в іншу частину міста? Просто передайте необхідну річ водієві таксі і повідомте одержувача, як її можна забрати.

До речі, тарифи служби є на сайті https://avangard-taxi.od.ua/tarifi.html (для Одеси) і https://avangard-taxi.kiev.ua/tarifi/ (для Києва).

Послуга "Драйвер". Досвідчений водій доставить вас і ваше авто в вказане місце в будь-який час дня і ночі.

Зустріч в аеропорті. Просто вкажіть номер рейсу і ім'я, тоді водій зможе моніторити вашу посадку і зустріне вас в залі прибуття аеровокзалу Одеси або будь-якого аеропорту Києва з табличкою.

Технічна допомога. У вас екстрений випадок? Сів акумулятор або виникли інші технічні проблеми? «Авангард» 348 швидко прийде на допомогу.

Авто з кондиціонером.

Автомобілі для обслуговування урочистостей або ділової поїздки різного рівня комфортності.

Перевезення домашніх тварин.



Також Ви можете зробити замовлення через зручний мобільний додаток (доступно для скачування в AppStore і Google Play).

Кожна поїздка з «Авангардом» в задоволення! Переконайтеся в цьому самі!