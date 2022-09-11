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Найкраще місце для розмов - це поле бою: Кулеба про переговори з Путіним

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Найкраще місце для переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним є поле бою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв’ю для Le Journal du dimanche.

"Президент Макрон (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.) має право вирішувати, з ким говорити. Однак досвід нам показав, що найкраще місце для обговорень із Путіним - це поле бою", - заявив Кулеба.

За словами міністра, телефонні переговори з Путіним не приносять результатів, через брехню голови Кремля.

"Я пам’ятаю надзвичайні зусилля, які він (Макрон, - ред.) здійснив перед війною, щоб запобігти конфлікту. Не спрацювало. Нічого не вказує, що Путін відтоді змінив свою думку чи готовий до переговорів", - зауважив міністр.

Водночас Кулеба додав, що будь-яка війна завершується дипломатією. Важливо лише те, аби Україна сиділа за столом переговорів в позиції переможця, а останнє, як раз вирішується на полі бою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, для переговорів Росія повинна визнати свій статус окупанта й показати прагнення для розмови.

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