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Лубинець: Рибалка може перешкодити передачі АРМА свого арештованого заводу

Новини » Політика     18.06.2020 - 11:11
Лубинець: Рибалка може перешкодити передачі АРМА свого арештованого заводу
Фото: Сергій Рибалка (Цензор.немає)

Також політик зазначив, що ще три роки тому піднімав питання щодо бізнесу екс-нардепа-радикала

Народний депутат Дмитро Лубинець зажадав парламентського контролю питання передачі арештованого заводу екс-нардепа Сергія Рибалка, через побоювання втручання члена Вищої ради правосуддя.

Про це нардеп заявив з трибуни Верховної ради.

Також політик зазначив, що ще три роки тому підіймав питання щодо бізнесу Сергія Рибалка, який нібито всупереч законодавству України продовжував поставляти продукцію на окуповані території.

За даними ZIK, СБУ Сумської області ведеться досудове розслідування кримінального провадження № 22019200000000006 від 5 лютого 2019 року за підозрою громадянина Шершень В. М. в здійсненні тяжких кримінальних правопорушень: фінансування тероризму і проти основ національної безпеки України. В рамках даного виробництва Заречним районним судом було накладено арешт на снековий завод Сергія Рибалка в Синельниковому, оскільки саме на його потужностях виготовлялася продукція для подальшого продажу "ЛНР" і "ДНР".

Також Лубинець підкреслив, що раніше Рибалка вдавалося уникнути будь-якої відповідальності і блокувати роботу правоохоронних систем. Нардеп висловив побоювання, що на цей час, спроби повторяться і знову за участю Павла Гречківського, який до своєї каденції у Вищій раді правосуддя, був адвокатом Рибалка.

Нагадаємо, раніше журналіст Денис Казанський повідомив, що Активи колишнього народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки заарештовані державою.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Рыбалказавод
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