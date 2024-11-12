Лубинец объяснил, почему россияне стали чаще казнить украинских военнопленных

"Россияне это делают сознательно. Несколько аргументов, наверное, почему: это прежде всего "увязать" кровью российских солдат, чтобы они не сдавались в плен, чтобы они понимали, что они военные преступники. Если они теряют украинских военнопленных, то, если они сдадутся в плен, им рассказывают, что с ними будут делать абсолютно то же самое", - отметил Лубинец.

По мнению омбудсмена, Россия пытается продемонстрировать неэффективность нынешней системы международного гуманитарного права.

"Россияне сейчас взяли тактику разрушения действующей международной системы международного гуманитарного права, показывая, что она не существует. Ее надо менять, и во время этих изменений наверняка, что они будут продвигать свои собственные интересы. Например, увеличение количества стран постоянных членов Совета безопасности ООН из числа тех стран, которые поддерживают РФ. И это очень опасно для нас всех, - подчеркнул он.

Лубинец добавил, что о случаях убийств украинских военнопленных информирует Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН, "чтобы вопросы казни украинских военнопленных были рассмотрены на самом высоком уровне на Генеральной Ассамблее ООН, опять же с юридическими последствиями для РФ".

"Возможно, нам нужно вводить отдельные санкционные списки против россиян, которые это делают. Я очень хочу, чтобы когда-нибудь в будущем международные партнеры поняли, что только кардинальные экономические санкции могут остановить российскую агрессию. Это единственное, что может привести к остановке этой агрессии. Все другое, вы видите, не работает и с каждым днем становится все хуже", - отметил омбудсмен