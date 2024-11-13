Ложкин открыл Пятый Киевский еврейский форум

KJF – это ежегодное событие, которое собирает ведущих мировых лидеров для обмена мнениями и предложениями по самым острым проблемам, с которыми сталкиваются еврейские общины во всем мире.

Ложкин отметил, что нынешний форум особенный, поскольку будет проходить сразу после выборов в США и во многом посвящен обсуждению того, как результаты этих выборов повлиять на Украину, Израиль и мировое еврейство, ведь именно США сейчас во многом определяют результат войн, которые ведут народы за свою независимость

"Я приветствую выбор американского народа и хочу поздравить Дональда Трампа с победой. Украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение администрации, которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так Израилю", – сказал президент Еврейской конфедерации Украины.

Он отметил, что во время предыдущего срока Дональда Трампа Украина стала активнее получать военную поддержку, которая позже помогла противостоять российской агрессии, а для Израиля президент Трамп сделал больше, чем кто-либо другой за последние годы, ведь исторические соглашения Авраама принесли мир на Ближний Восток, максимально приблизив его к примирению Израиля и арабского мира.

"Я искренне верю, что двухпартийное и двухпалатное единство в поддержке Украины и Израиля в их борьбе за независимость и мир сохранится", - подчеркнул Ложкин.

На KJF также будут обсуждены вопросы противостояния России, Ирана и Северной Кореи, угрозы роста антисемитизма в диаспорах и укрепления еврейских связей между Израилем, США и Украиной.

Нынешний форум будет проходить в формате онлайн с главной площадкой в ​​Вашингтоне. Соорганизатором мероприятия является ведущее медиа Израиля The Jerusalem Post.

Медиапартнеры KJF-2024: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.