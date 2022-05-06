Брехня Росії суперечить логіці і здоровому глузду, - постпред США в ООН

Вона наголосила, що РФ неодноразово брехала, в тому числі й у Раді Безпеки ООН, а також поширювала теорії змови, неправдиву інформацію, й "ця брехня ставала все більше кожен раз".

Так, нагадала Томас-Грінфілд, 3 місяці тому постпред РФ при ООН запевняв, що Кремль не планував напад в Україну, а зараз в Москві заявляють, що "вторгнення ніколи не відбувалося".

"Вони навіть заявляють, що Україна атакує сама себе - скидає бомби на свої будинки, своїх людей, атакує свою демократію. Це брехня суперечить будь-якій логіці, здоровому глузду. Росія займається чистою дезінформацією", - говорить дипломат.

Також Томас-Грінфілд зазначила, що всім відома правда про війну РФ проти України, і що єдиним винуватцем є Кремль. Вона додала, що тільки Москва, яка почала війну, може її й припинити.