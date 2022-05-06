Брехня Росії суперечить логіці і здоровому глузду, - постпред США в ООН

Росія займається чистою дезінформацією, і брехня Москви на міжнародній арені щодо України та своєї військової агресії суперечить і логіці, і здоровому глузду, заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.
Вона наголосила, що РФ неодноразово брехала, в тому числі й у Раді Безпеки ООН, а також поширювала теорії змови, неправдиву інформацію, й "ця брехня ставала все більше кожен раз".
Так, нагадала Томас-Грінфілд, 3 місяці тому постпред РФ при ООН запевняв, що Кремль не планував напад в Україну, а зараз в Москві заявляють, що "вторгнення ніколи не відбувалося".
"Вони навіть заявляють, що Україна атакує сама себе - скидає бомби на свої будинки, своїх людей, атакує свою демократію. Це брехня суперечить будь-якій логіці, здоровому глузду. Росія займається чистою дезінформацією", - говорить дипломат.
Також Томас-Грінфілд зазначила, що всім відома правда про війну РФ проти України, і що єдиним винуватцем є Кремль. Вона додала, що тільки Москва, яка почала війну, може її й припинити.
Раніше повідомлялося, що постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що наближається час, коли поплічники Володимира Путіна будуть засуджені за воєнні злочини.
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