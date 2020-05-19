Лоукостер EasyJet заявив про кібератаку: хакери викрали дані 9 млн клієнтів

Бюджетна авіакомпанія-лоукостер EasyJet заявила про масовану кібератаку з боку хакерів. За попередніми даними, зловмисники викрали дані 9 млн клієнтів компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

У компанії заявили, що хакерам також вдалося отримати доступ до даних кредитних карт понад 2 тис. клієнтів.

Несанкціонований доступ до даних вже припинили. Як показало розслідування, хакерам вдалося дізнатися адреси електронної пошти та відомості про поїздки приблизно 9 млн клієнтів.

У EasyJet також заявили, що повідомлять про інцидент постраждалих протягом найближчих днів.

"Немає ніяких доказів того, що будь-яка особиста інформація будь-якого характеру використовувалася неправомірно, проте... ми спілкуємося з приблизно дев'ятьма мільйонами клієнтів, чиї дані про поїздки були вкрадені, щоб повідомити їм про заходи захисту, щоб мінімізувати будь-який ризик потенційного фішингу", - сказано в заяві компанії.

Нагадаємо, в кінці березня британський лоукостер EasyJet повністю припинив польоти через пандемію коронавірусу. Літаки авіакомпанії виконували рятувальні польоти для евакуації британців, які опинилися за кордоном. Останній такий рейс компанія виконала 29 березня.

Як повідомляло РБК-Україна, авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу Україна планує відкрити з 15 червня. У Міністерстві інфраструктури відзначили, що європейські країни починають відкривати кордони з кінця травня. Відновлення авіаперевезень з української сторони буде дзеркальним.