У Лос-Анджелесі стався вибух

В результаті вибуху постраждали дві людини

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) взорвалась цистерна с бензином, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городской пожарной службы.

Как сообщается, причиной взрыва стала утечка газа в подземных коммуникациях Лос-Анджелеса, которая произошла в 10 км к югу от центра города. На месте происшествия произошло возгорание.

Отмечено, пострадавших доставили в больницу, степень тяжести их травм неизвестна. Из-за взрыва и пожара также был поврежден дом.

Так, пары бензина вступали в контакт с неизвестным источником возгорания, после чего они взрывались. На месте взрыва начался пожар. В его тушении задействовано более 70 спасателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) 15 декабря закрыли все государственные школы из-за угрозы терактов.

Всего были закрыты 1 тысяча 200 школ, в которых учатся около 643 тысяч студентов. Это первый случай, по крайней мере, за 10 лет, когда власти закрыли все школы.

Напомним, 7 декабря несколько зданий государственного колледжа Дейтона в американском штате Флорида были эвакуированы после сообщения о заложенной бомбе.