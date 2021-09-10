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У Лос-Анджелесі схвалили обов'язкову COVID-вакцинацію підлітків від 12 років

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Лос-Анджелес, П'ятниця 10 вересня 2021 04:53
У Лос-Анджелесі схвалили обов'язкову COVID-вакцинацію підлітків від 12 років Фото: у Лос-Анджелесі схвалили обов'язкову COVID-вакцинацію підлітків від 12 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

У Лос-Анджелесі схвалили обов'язкову COVID-вакцинацію підлітків від 12 років. Без вакцини від коронавірусу учні не зможуть відвідувати очні заняття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

У американському штаті Каліфорнія hада з освіти Лос-Анджелеса проголосувала за обов'язкову вакцинацію від COVID-19 учнів від 12 років, які прагнуть відвідувати очні заняття.

Досі об'єднаний шкільний округ Лос-Анджелеса, в якому навчається понад 600 тисяч дітей, в основному латиноамериканців, щотижня перевіряв на коронавірус всіх учнів і співробітників, вимагав носіння масок в приміщенні і на вулиці, а також закликав до вакцинації вчителів.

Згідно з новим рішенням, учні від 12 років і старше, які займаються спортом та іншими позашкільними заходами, повинні отримати два COVID-щеплення до кінця жовтня, а інші - до 19 грудня.

"Це дія не про порушення чиїхось прав. Ця акція спрямована на те, щоб зробити нашу роботу по забезпеченню того, щоб в державних школах діти могли ходити в школу і бути в безпеці", - висловилася член правління шкільного округу Лос-Анджелеса Моніка Гарсія.

Погляди батьків на рішення округу розділилися.

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