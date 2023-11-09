"Лос-Анджелес" уничтожил "Вегас", "Оттава" выиграла битву Онтарио: видео всех голов вечера НХЛ
Регулярное первенство Национальной хоккейной лиги в ночь на четверг продолжилось всего тремя матчами. Победы одержали "Оттава Сенаторз", "Флорида Пантерз" и "Лос-Анджелес Кингз".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
"Сенаторз" на выезде разобрались из "Торонто". На шайбу Нюландера в большинстве столичные ребята ответили голом Кубалика с дистанции еще в первом периоде. Во второй же 20-минутке Жиру и Чикрун дважды выводили "Оттаву" вперед, а "Мейпл Лифс" ответили лишь шайбой Бертуцци.
В третьем периоде "Торонто" сравнял счет усилиями Робертсона. Но дальше на льду доминировали "Сенаторз". Кубалик в большинстве забросил с острого угла, Штюцле перед воротами завершил быструю контратаку, а Жиру воспользовался ошибкой голкипера – 6:3 в пользу "Оттавы" в итоге.
"Вашингтон" проиграл домашний матч "Флориде". На гол вингера "Кэпиталз" Манты "Пантерз" ответили двумя шайбами еще в первом периоде – Экман-Ларссон забросил из центральной зоны, а Барков попал из левой зоны вбрасывания. Впрочем, во второй 20-минутке "Вашингтон" вышел вперед усилиями Макмайла (меньшинство) и того же Манты.
Пришлось браться за дело Родригесу. На старте третьего периода форвард замкнул дальнюю штангу – 3:3. А в начале овертайма вместе с Барковым организовал голевой шанс для Райнхарта. Канадец не промахнулся.
После безголевого первого периода в Неваде "Кингз" приступили к делу во втором. Сначала Кемпе удачно сыграл на добивании после дальнего броска Спенса. А затем Мур перед воротами подправил шайбу при численном преимуществе "Лос-Анджелеса".
На старте финальной 20-минутки счет стал разгромным. Это Дюбуа в большинстве протолкнул "диск" за линию из "пятака". Действующий обладатель Кубка Стэнли попытался огрызнуться шайбой Карлссона. Но Копитар броском в пустые ворота закрыл матч. Гол стал для него 400-м в лиге.
Все результаты вечера НХЛ:
- "Торонто" – "Оттава" – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
- "Вашингтон" – "Флорида" – 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
- "Вегас" – "Лос-Анджелес" – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
К слову, накануне вингер "Виннипега" Аяфалло стал первой звездой дня с четырьмя ассистами.
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