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"Лос-Анджелес" уничтожил "Вегас", "Оттава" выиграла битву Онтарио: видео всех голов вечера НХЛ

Лас-Вегас, Четверг 09 ноября 2023 11:28
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"Лос-Анджелес" уничтожил "Вегас", "Оттава" выиграла битву Онтарио: видео всех голов вечера НХЛ Фото: Анже Копитар забросил 400 шайб под эгидой НХЛ (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Регулярное первенство Национальной хоккейной лиги в ночь на четверг продолжилось всего тремя матчами. Победы одержали "Оттава Сенаторз", "Флорида Пантерз" и "Лос-Анджелес Кингз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

"Сенаторз" на выезде разобрались из "Торонто". На шайбу Нюландера в большинстве столичные ребята ответили голом Кубалика с дистанции еще в первом периоде. Во второй же 20-минутке Жиру и Чикрун дважды выводили "Оттаву" вперед, а "Мейпл Лифс" ответили лишь шайбой Бертуцци.

В третьем периоде "Торонто" сравнял счет усилиями Робертсона. Но дальше на льду доминировали "Сенаторз". Кубалик в большинстве забросил с острого угла, Штюцле перед воротами завершил быструю контратаку, а Жиру воспользовался ошибкой голкипера – 6:3 в пользу "Оттавы" в итоге.

"Вашингтон" проиграл домашний матч "Флориде". На гол вингера "Кэпиталз" Манты "Пантерз" ответили двумя шайбами еще в первом периоде – Экман-Ларссон забросил из центральной зоны, а Барков попал из левой зоны вбрасывания. Впрочем, во второй 20-минутке "Вашингтон" вышел вперед усилиями Макмайла (меньшинство) и того же Манты.

Пришлось браться за дело Родригесу. На старте третьего периода форвард замкнул дальнюю штангу – 3:3. А в начале овертайма вместе с Барковым организовал голевой шанс для Райнхарта. Канадец не промахнулся.

После безголевого первого периода в Неваде "Кингз" приступили к делу во втором. Сначала Кемпе удачно сыграл на добивании после дальнего броска Спенса. А затем Мур перед воротами подправил шайбу при численном преимуществе "Лос-Анджелеса".

На старте финальной 20-минутки счет стал разгромным. Это Дюбуа в большинстве протолкнул "диск" за линию из "пятака". Действующий обладатель Кубка Стэнли попытался огрызнуться шайбой Карлссона. Но Копитар броском в пустые ворота закрыл матч. Гол стал для него 400-м в лиге.

Все результаты вечера НХЛ:

  • "Торонто" – "Оттава" – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
  • "Вашингтон" – "Флорида" – 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
  • "Вегас" – "Лос-Анджелес" – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

К слову, накануне вингер "Виннипега" Аяфалло стал первой звездой дня с четырьмя ассистами.

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