Лопес після перемоги над Ломаченком визнаний бійцем року

Авторитетний боксерський журнал The Ring підбиває підсумки року, що минає. Звання кращих боксерів у 2020 році розділили між собою відразу два кандидати - абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес і чемпіон WBC в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі.

Про це повідомляє пресслужба видання.

Обидва боксери вписали себе в історію, попри все один проведений поєдинок в поточному році.

Лопес в середині жовтня, бувши андердогом бою, сенсаційно перебоксував за підсумками дванадцяти раундів українця Василя Ломаченка, ставши наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в новітній історії.

Ф'юрі наприкінці лютого став дворазовим чемпіоном, перемігши в реванші технічним нокаутом Деонтея Уайлдера, для якого ця поразка стала першою в кар'єрі.

Лопес вперше був визнаний боксером року за версією The Ring, а Ф'юрі вигравав у цій номінації у 2015 році, коли перервав гегемонію Володимира Кличка.

Варто також зазначити, що журнал не зміг визначити одного кращого боксера року вперше за 35 років.

Нагадаємо, Ломаченко не збирається міняти дивізіон і добиватиметься реваншу.