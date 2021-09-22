Лондонський суд в позові проти Порошенка і Гонтаревої прийняв рішення не на користь Суркісів

Високий суд Лондона відмовив шести компаніям Ігоря Суркіса в позові проти екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої і п'ятого президента Петра Порошенка щодо націоналізації Приватбанку. Позов був на суму понад 350 млн млн доларів.
Про це повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков.
"Сьогодні вийшло рішення Лондонського суду, яким повністю відмовлено Ігорю Суркісу і групі компаній, що належать його родині, в позові щодо націоналізації Приватбанку. Позов на суму понад 350 млн доларів. Були заявлені претензії до п'ятого президента України Петра Порошенка і колишньої глави Нацбанку Гонтаревої. Ці претензії суд визнав повністю неспроможними", - заявив адвокат.
Як відомо, позов до Порошенка і Гонтаревої подав Ігор Суркіс і шість зареєстрованих в Англії у 2012 році компаній. Він стосується втрати Суркісами $350 млн коштів в ході націоналізації Приватбанку: грошові кошти, розміщені сім'єю Суркісів і їх компаніями на депозитних рахунках банку і його філій, потрапили під процедуру bail-in, бо Суркіси нібито були визнані пов'язаними з ПриватБанком особами.
Порошенко і Гонтарева подали клопотання про відхилення позову на підставі того, що на них поширюється дія закону про державний імунітет від 1978 року. Згідно з цим законом, іноземні держави та їх посадові особи мають імунітет від розглядів в англійських судах.
З документа з висновками судді випливає, що він не погодився з аргументами адвокатів Суркіса щодо того, чи може Високий суд Лондона розглядати цей позов.
Суддя дійшов висновку, що у всьому що стосується процедури bail-in Гонтарева і Порошенко діяли в ході виконання своїх обов'язків як посадові особи української держави, тому судовий розгляд у Високому суді Лондона заборонено законом про державний імунітет.
Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн.