Лондонський суд в позові проти Порошенка і Гонтаревої прийняв рішення не на користь Суркісів

Високий суд Лондона відмовив шести компаніям Ігоря Суркіса в позові проти екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої і п'ятого президента Петра Порошенка щодо націоналізації Приватбанку. Позов був на суму понад 350 млн млн доларів.

"Сьогодні вийшло рішення Лондонського суду, яким повністю відмовлено Ігорю Суркісу і групі компаній, що належать його родині, в позові щодо націоналізації Приватбанку. Позов на суму понад 350 млн доларів. Були заявлені претензії до п'ятого президента України Петра Порошенка і колишньої глави Нацбанку Гонтаревої. Ці претензії суд визнав повністю неспроможними", - заявив адвокат.

Як відомо, позов до Порошенка і Гонтаревої подав Ігор Суркіс і шість зареєстрованих в Англії у 2012 році компаній. Він стосується втрати Суркісами $350 млн коштів в ході націоналізації Приватбанку: грошові кошти, розміщені сім'єю Суркісів і їх компаніями на депозитних рахунках банку і його філій, потрапили під процедуру bail-in, бо Суркіси нібито були визнані пов'язаними з ПриватБанком особами.

Порошенко і Гонтарева подали клопотання про відхилення позову на підставі того, що на них поширюється дія закону про державний імунітет від 1978 року. Згідно з цим законом, іноземні держави та їх посадові особи мають імунітет від розглядів в англійських судах.

З документа з висновками судді випливає, що він не погодився з аргументами адвокатів Суркіса щодо того, чи може Високий суд Лондона розглядати цей позов.

Суддя дійшов висновку, що у всьому що стосується процедури bail-in Гонтарева і Порошенко діяли в ході виконання своїх обов'язків як посадові особи української держави, тому судовий розгляд у Високому суді Лондона заборонено законом про державний імунітет.

Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн.