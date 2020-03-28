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У Лондоні виставковий центр перетворили у тимчасовий шпиталь

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 16:48
У Лондоні виставковий центр перетворили у тимчасовий шпиталь
Фото: переобладнання виставкового центру (uk.gov)

На території виставкового центру розмістять 4 тисячі хворих

Виставковий центр ExCel Centre у Лондоні перетворили у шпиталь для розміщення хворих на коронавірус пацієнтів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Зазначається, що вже найближчими днями Nightingale Hospital London почне приймати перших хворих на коронавірус пацієнтів. Очікується, що у тимчасовому госпіталі зможуть розмістити 4 тисячі хворих.

Фото: переобладнання виставкового центру (uk.gov)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту британського Бірмінгема створять тимчасовий морг для розміщення померлих від коронавірусу осіб. Тимчасовий морг зможе умістити в себе до 12 тисяч померлих від COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що у Британії вчора зафіксували майже 200 смертей від коронавірусу. Загальна кількість летальних випадків від захворювання на коронавірус у Британії зросла до 759.

Крім того, вчора зараження коронавірусом підтвердили у міністра охорони здоров'я Британії Метта Хенкока та британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Урядовці перебувають на домашній самоізоляції та мають легкі симптоми захворювання.

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