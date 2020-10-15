У Лондоні посилюють карантин, забороняють ходити в гості на вихідних

У столиці Великобританії Лондоні вводять нові обмеження у зв'язку із зростанням захворюваності на коронавірус. Серед заходів - заборона зібрань в приміщеннях і рекомендація не користуватися громадським транспортом.

Про це повідомляє BBC.

Посилення карантину та перехід до другої фази буде діяти з півночі суботи. В рамках обмежень людям, які не проживають разом, заборонено збиратися в приміщеннях, на вулиці можна збиратися не більш ніж шести особам. Також уряд рекомендує уникати не життєво важливих поїздок по місту та країні, а також не використовувати транспорт в години пік.

Мешканцям рекомендують для пересування використовувати велосипеди й самокати, а також переміщатися пішки. Паби і ресторани надалі працюватимуть до 22:00.

Ці обмеження з суботи також вводяться і в графстві Ессекс. До цього другу фазу ввели в Чеширі, Дербіширі, Ланкаширі, Західному і Південному Йоркширі, містах Бірмінгем, Лестер, Ньюкасл і Ноттінгем.

Нагадаємо, раніше посилили карантин в Німеччині. По країні вводять різні обмеження, виходячи з захворюваності коронавірусом.

Сьогодні повідомлялося, що антирекорди з добової захворюваності встановлені в Німеччині та Польщі.

Також, на ранок четверга в Україні зафіксували 5062 нових випадки зараження коронавірусом.