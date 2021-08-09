У Лондоні зламався Тауерський міст: столицю Британії скували затори

У Лондоні зламався Тауерський міст. Після проходу великого корабля він залишився розведеним, перервавши автомобільне і пішохідне сполучення. В результаті столицю Великобританії скували сильні пробки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN .

У лондонській поліції виданню підтвердили, що Тауерський міст застряг у піднятому положенні через "технічну несправність". За даними телеканалу, це сталося після проходження великого корабля.

Через зламання Тауерського мосту в Лондоні виникли автомобільні пробки, а пішоходам довелося шукати обхідні шляхи, щоб потрапити на інший берег.

Поліція Лондона закликала жителів і гостей міста уникати поїздок в район моста.

Photo of the tall ship Tenacious going through today; I was on one of the 4 yachts following. Also photos of Tower Bridge as we went through. It was a fantastic experience. pic.twitter.com/rrUCnOuxlv — Anne Hulbert 3.5% (@anne_imp) August 9, 2021