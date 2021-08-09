У Лондоні зламався Тауерський міст: столицю Британії скували затори
У Лондоні зламався Тауерський міст. Після проходу великого корабля він залишився розведеним, перервавши автомобільне і пішохідне сполучення. В результаті столицю Великобританії скували сильні пробки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.
У лондонській поліції виданню підтвердили, що Тауерський міст застряг у піднятому положенні через "технічну несправність". За даними телеканалу, це сталося після проходження великого корабля.
Через зламання Тауерського мосту в Лондоні виникли автомобільні пробки, а пішоходам довелося шукати обхідні шляхи, щоб потрапити на інший берег.
Поліція Лондона закликала жителів і гостей міста уникати поїздок в район моста.
Photo of the tall ship Tenacious going through today; I was on one of the 4 yachts following. Also photos of Tower Bridge as we went through. It was a fantastic experience. pic.twitter.com/rrUCnOuxlv— Anne Hulbert 3.5% (@anne_imp) August 9, 2021
#towerbridge stuck open pic.twitter.com/XirUqm1QF9— Tariq Khan (@Tariq1_Khan) August 9, 2021
Another @LondonFire engine has turned up at #towerbridge and the crew have made a bee line for the bridge control room. The sort of silence along Tower Bridge Road is reminiscent of what it was like during the first lockdown. pic.twitter.com/A72j5jMFzZ— Matt Capon (@MattLCapon) August 9, 2021
Нагадавши, аналогічний інцидент з тауерським мостом стався в серпні 2020 року. Тоді фахівцям знадобилося близько двох годин, щоб усунути несправність.
Тауерський міст через Темзу побудований в 1894 році. Кожна з двох частин цього розвідного переходу важить понад 12 тонн. Спускатися їм допомагає 400-тонна противага.