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У Лондоні через чоловіка зі шприцом закрили 3 супермаркети. Міг отруїти продукти

Автор: РБК-Україна

У Лондоні (Великобританія) закрили три супермаркети через чоловіка зі шприцом. За даними поліції, він вколов невідому речовину в напівфабрикати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що інцидент стався в районі Фулхем. На час розслідування залишаються закритими супермаркети Sainsbury's Local, Tesco Express і Little Waitrose.

За даними поліції, чоловік робив ін'єкції в перероблене м'ясо і товари, призначені для мікрохвильової печі. Вміст шприца невідомий, чоловіка затримали за підозрою в зараженні товарів.

"В даний час невідомо, скільки предметів було заражено і чим. Тривають розслідування, щоб встановити, чи причетні до інциденту інші підприємства в цьому районі", - йдеться в повідомленні місцевої поліції.

Крім того, місцевим жителям рекомендували позбутися будь-яких продуктів харчування, куплених в цих супермаркетах вчора ввечері.

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ВеликобританіяЛондон