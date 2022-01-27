ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лондон зберіг статус найбільшого фінансового центру світу

Новость на русском →
Четвер 27 січня 2022 12:02
Лондон зберіг статус найбільшого фінансового центру світу Фото: Лондон є найбільшим фінансовим центром світу (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Лондон залишається найбільшими світовим фінансовим центром. У дослідженні, проведеному корпорацією лондонського Сіті, Нью-Йорк лише трохи відстає і скорочує розрив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Далі в рейтингу йдуть Сінгапур, Франкфурт, Париж, Гонконг і Токіо.

Лондон зберіг статус найбільшого фінансового центру світу

Дослідження розглянуло п'ять областей, таких як цифрові навички, регулювання та таланти.

"Політики Великобританії повинні гарантувати, що її бізнес як і раніше буде користуватися широким доступом до кращих фахівців з усього світу. Вихід з ЄС, припинення свободи пересування і введення нової імміграційної системи завдали шкоди сприйняттю Великобританії як привабливого ділового середовища для міжнародних талантів в останні роки", - йдеться в дослідженні.

Загальний податок для британських компаній, що надають фінансові послуги, зокрема для банків, також відносно високий, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними центру Z /Yen Group, Нью-Йорк зберіг перше місце в індексі глобальних фінансових центрів (GFCI). Лондон утримує друге місце в умовах конкуренції з боку Шанхаю та інших азіатських центрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лондон
NEWS
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих
DAILY
Бензин знову дорожчає. Як світові ціни на нафту б'ють по кишенях водіїв в Україні
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Бензин знову дорожчає. Як світові ціни на нафту б'ють по кишенях водіїв в Україні