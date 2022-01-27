Лондон зберіг статус найбільшого фінансового центру світу

Лондон залишається найбільшими світовим фінансовим центром. У дослідженні, проведеному корпорацією лондонського Сіті, Нью-Йорк лише трохи відстає і скорочує розрив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Далі в рейтингу йдуть Сінгапур, Франкфурт, Париж, Гонконг і Токіо.

Дослідження розглянуло п'ять областей, таких як цифрові навички, регулювання та таланти.

"Політики Великобританії повинні гарантувати, що її бізнес як і раніше буде користуватися широким доступом до кращих фахівців з усього світу. Вихід з ЄС, припинення свободи пересування і введення нової імміграційної системи завдали шкоди сприйняттю Великобританії як привабливого ділового середовища для міжнародних талантів в останні роки", - йдеться в дослідженні.

Загальний податок для британських компаній, що надають фінансові послуги, зокрема для банків, також відносно високий, йдеться в повідомленні.