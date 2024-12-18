Ломаченко завершил боксерскую карьеру, - инсайдер

"Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Ломаченко становился чемпионом мира в трех весовых категориях от полулегкой до легкой. Мы желаем ему всего наилучшего во всем, что он делал в будущем", - написал Бенсон.

Заметим, что последний бой Василий провел в мае 2024 года. Именно тогда в профессиональном бою Ломаченко победил Джорджа Камбососа и получил пояс чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Василий также стал единственным двукратным олимпийским чемпионом по боксу в истории Украины.