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Ломаченко завершил боксерскую карьеру, - инсайдер

Фото: украинский боксер Василий Ломаченко (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский боксер Василий Ломаченко завершил профессиональную карьеру. За время своей карьеры он стал двукратным чемпионом Олимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста и инсайдера Майкла Бенсона в соцсети "Х".

"Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Ломаченко становился чемпионом мира в трех весовых категориях от полулегкой до легкой. Мы желаем ему всего наилучшего во всем, что он делал в будущем", - написал Бенсон.

 

 

Заметим, что последний бой Василий провел в мае 2024 года. Именно тогда в профессиональном бою Ломаченко победил Джорджа Камбососа и получил пояс чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Василий также стал единственным двукратным олимпийским чемпионом по боксу в истории Украины.

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