Ломаченко не вважає себе переможеним в бою з Лопесом

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко заявив, що не вважає себе переможеним в бою за звання абсолютного чемпіона світу проти Теофімо Лопеса. У цьому поєдинку судді віддали одноголосну перемогу його суперникові.

Про це українець розповів в інтерв'ю інстаграм-сторінці Lomus_official.

"Після бою я сказав, що не готовий відразу ж давати коментар з цього поєдинку, тому що мені потрібно повернутися додому і спокійно його подивитися, а після цього я зможу прокоментувати. Але я тоді сказав, що мені здається, що я не програв поєдинок. І сьогодні я це говорю: я не програв цей поєдинок", - сказав Ломаченко.

Колишній лідер легкої ваги впевнений, що зіткнувся з упередженим суддівством, бо сам він нарахував нічийний результат.

"Шість раундів його і шість раундів мої останні. Вже ми ділимо поєдинок на його раунди і мої. Як дивитися? Нумо візьмімо, як судді віддали. Навіть якби я в першій половині взяв три раунди, то на записках я б не виграв поєдинок. Це говорить не про упередженість, а про зарядженість. Судді були заряджені, тобто там і не пахло тим, щоб судили об'єктивно і чесно", - додав Лома.

Нагадаємо, Ломаченко не збирається міняти дивізіон і добиватиметься реваншу.