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Ломаченка відсторонили від боксу на невизначений термін

Автор: Анастасія Рокитна

Боксер Василь Ломаченко усунули від боксу на невизначений термін. Таке рішення ухвалила атлетична комісія штату Нью-Йорк.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Box Rec.

Причини такого рішення наразі невідомі.

Аналогічне рішення Атлетична комісія ухвалила і щодо ганця Річарда Коммі, якого Ломаченко переміг у ніч проти 12 грудня.

Зазначимо, що усунення боксера після бою - звичайна практика, якщо спортсмен побував у нокдауні або був нокаутований. Це роблять задля збереження здоров'я боксера.

Бій Ломаченко - Коммі пройшов на арені "Медісон-Сквер Гарден" у Нью-Йорку. Українець упевнено переміг одноголосним рішенням суддів – 117:110, 119:108, 119:108.

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Василь Ломаченко