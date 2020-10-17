Ломаченко - Лопес: де дивитися бій за титул абсолютного чемпіона світу

Володар титулів WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко та завоювавший пояс IBF Теофімо Лопес зійдуться, щоб визначити абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Букмекери вважають фаворитом українського боксера.

з 17 на 18 жовтня 04:00

Лас-Вегас (США), арена MGM Grand

Бій за всі чемпіонські пояси в легкій вазі відбудеться 17 жовтня на арені MGM Grand в Лас-Вегасі (США). В Україні буде вже ранній ранок неділі, 18 жовтня. У прямому ефірі поєдинок буде доступний за передплатою на онлайн-платформі MEGOGO. Жоден український телеканал не покаже бій.

Старт трансляції вечора боксу розпочнеться о 04:00 ранку за київським часом, самі боксери вийдуть в ринг орієнтовно не раніше 5:00 ранку.

У США трансляція пройде на телеканалі ESPN.

Попри те, що раніше повідомлялося про 250 глядачів, допущених владою на бій, в результаті вирішено, що доступ до поєдинку будуть мати тільки обрані друзі і члени сімей боксерів вечора. Всі вони пройдуть тестування на коронавірус.