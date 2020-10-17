Ломаченко - Лопес: прогноз на бій за звання абсолютного чемпіона світу

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко проведе об'єднавчий бій з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом. Трансляція почнеться в ніч з 17 на 18 жовтня не раніше 5:00 ранку за київським часом, а дивитися бій можна на платформі Megogo.

з 17 на 18 жовтня 04:00

Лас-Вегас (США), арена MGM Grand

Букмекери вважають явним фаворитом українського чемпіона. На перемогу Ломаченко приймають ставки з коефіцієнтом 1,25, водночас на тріумф Лопеса цей показник становить 4,00. Нічийний результат, який в боксі є рідкістю, оцінений високим коефіцієнтом у 21,00.

Фахівці впевнені, що українець виграє за очками, коефіцієнт на такий результат дорівнює 1,83, а на те, що Ломаченко здобуде дострокову перемогу - 3,25.

Бій переносили кілька разів через пандемію коронавірусу. Спочатку поєдинок мав відбутися 30 травня в Нью-Йорку, але потім строки неодноразово зсувалися.

Ломаченко провів останній поєдинок 31 серпня минулого року, здобувши перемогу рішенням суддів над британцем Люком Кемпбеллом і завоювавши вакантний титул WBC.

Лопес у грудні нокаутував у другому раунді Річарда Комі і став чемпіона світу за версією IBF. Бій з Ломаченко стане його першим захистом.

Переможець протистояння стане абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.