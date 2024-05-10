Ломаченко – Камбосос: где и когда смотреть бой бесплатно в Украине

Бой Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая в австралийском Перте. В ринг боксеры выйдут в 05:00 по Киеву на местной RAC Arena. На кону будут стоять вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) и титул Международной боксерской организации (IBO) австралийца.

Где смотреть бой Ломаченко – Камбосос

Украинские трансляторы отказались от показа поединка скандального боксера. Как следствие, эксклюзивную трансляцию на собственном YouTube-канале организовала промоутерская компания Top Rank Boxing. Бой покажут бесплатно для пользователей из Украины и на странице агентства в Facebook.

Прогноз букмекеров на бой Ломаченко – Камбосос

Безусловным фаворитом противостояния стал боксер с паспортом гражданина Украины. На победу Ломаченко букмекерская контора Favbet выставила очень скромный коэффициент 1,15. На потенциальный же успех хозяина арены заложили кэф 6,30. На необычный в боксе ничейный результат предложили космический балл 23,00.

Смелая ставка на досрочную победу Камбососа увеличит потенциальный выигрыш в 13 раз. Тем временем завершение боя нокаутом в исполнении уроженца Белгорода-Днестровского несколько вероятнее – кэф 10,00. Интересным вариантом выглядит заложиться на победу Ломаченко после того, как он побывал в нокдауне, с коэффициентом 11,00.

Кто такой Джордж Камбосос

Уроженец Сиднея, в детстве занимался регби и боксом. Подростком сосредоточился на боевом искусстве.

На профессиональном уровне дебютировал в 2013 году в первом полусреднем весе. В 2021-2022 гг. контролировал чемпионские пояса WBA, IBF и WBO в легком дивизионе. После двух поражений от Хейни потерял все титулы. Летом 2023-го победил британца Майки Хьюза и стал чемпионом по версии IBO.

Предки боксера происходят из греческой Спарты. Бойцовые навыки прокачал во время пребывания в тренировочном лагере Мэнни Пакьяо.