Ломаченко боксував з Лопесом з травмою плеча

Український боксер Василь Ломаченко у поєдинку з Теофімо Лопесом боксував з травмою правого плеча. Після бою Ломаченко переніс операцію.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

За словами лікаря українського боксера Нілу Ель-Аттрачі, у Ломаченка був рецидив травми плеча, пошкодження якого він отримав ще в поєдинку з Хорхе Лінаресом. Тепер українець не зможе відновити заняття боксом до кінця січня.

"Коли він приїхав з України на останні етапи підготовки до бою, у нього були проблеми з плечем. Виявляється, він сильно забив ротаторну манжету і відколов шматок хряща, про що ми тоді не підозрювали. Це було приблизно за шість тижнів до бою. Він сказав, що міг нормально тренуватися, але це продовжувало завдавати йому болю під час бою", - повідомив хірург.

Ломаченко переніс операцію в понеділок, 19 жовтня. При цьому травма не повинна вплинути на подальше продовження кар'єри боксера.

Нагадаємо, 18 жовтня Ломаченко в об'єднавчому поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі програв Лопесу одноголосним рішенням суддів.

При цьому після бою український боксер заявив, що не згоден з рішенням суддів.