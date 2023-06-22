В ГУР отреагировали на повреждение Чонгарского моста: дальше будет

Украинские военные пока не могут комментировать инциденты, которые происходят на оккупированных территориях, в том числе повреждения мостов в Чонгаре на границе с Крымом. Однако защитники намекают, что оккупантам не будет спокойно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире "24 канала".

Он прокомментировал обстрел и повреждение Чонгарских мостов на границе Херсонской области и Крыма. Разведчик отметил, что анализировать происходящее на временно оккупированных территориях будут уже после освобождения этих территорий.

"Сейчас продолжается работа и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно лишь комментировать, что дальше будет", - сказал Юсов.

Что этому предшествовало

Напомним, сегодня утром в районе населенного пункта Чонгар на границе Херсонской области и Крыма раздались взрывы. Оккупанты заявили об обстреле автомобильных мостов через Сиваш. Пропагандисты пишут, что удар нанесли якобы дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Позже в сети появились видео, подтверждающие, что мосты были повреждены. На опубликованных кадрах видно, что повреждено не только дорожное покрытие, но и конструкции мостов.

Стоит отметить, что эти мосты важны для оккупантов, ими армия РФ поставляет технику и боеприпасы на линию фронта на юге Украины.

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