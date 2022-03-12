Через логістичні проблеми, окупанти легалізують мародерство, - розвідка

Російські окупанти, внаслідок невдалого наступу, вимушені вдаватися до мародерства. Усе через логістичні проблеми й розтягнутість комунікацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Російське командування нездатне забезпечити власних військових пальним, харчами, технікою, набоями.

"Т епер основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. При цьому, підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання і отримали вказівку перейти на "самозабезпечення" до наступних розпоряджень",- пише розвідка.

Мародерство супроводжується численними випадками вбивств, катувань або ж згвалтування. В тому числі й дітей.