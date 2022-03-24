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Lloyd's зіткнувся з великими страховими претензіями через російське вторгнення в Україну

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Лондон, Четвер 24 березня 2022 09:53
Lloyd's зіткнувся з великими страховими претензіями через російське вторгнення в Україну Фото: війна Росії проти України призведе до страхових збитків Lloyd's (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Компанія Lloyd's of London в цьому році зіткнулася з великими претензіями у зв'язку з війною Росії проти України. Однак не створить проблем з платоспроможністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Lloyd's спілкується зі своїми партнерами по ринку, щоб зрозуміти вплив, пов'язаний з війною, йдеться в заяві.

До складу Lloyd's входить близько 100 синдикатів, які страхують складні ризики, такі як літаки, кораблі і нафтові вишки.

Вважається, що ринок авіаційного страхування особливо схильний до впливу російського вторгнення в Україну і подальших санкцій з боку західних урядів.

Глобальні лізингові компанії чекають наближення крайнього терміну санкцій, щоб вилучити у російських авіакомпаній понад 400 літаків на суму майже 10 млрд доларів, оскільки експерти попереджають, що юридичні суперечки між авіакомпаніями, лізингодавцями і страховиками можуть тривати десятиліття.

За даними Lloyd's, бізнес, зареєстрований в Україні, Росії та Білорусі, в даний час становить менше 1% від загального обсягу бізнесу на ринку.

Lloyd сильно постраждав від пандемії COVID-19 в 2020 році, але в минулому році відновився після підвищення ставок страхових внесків і виключення вірусу зі страхових полісів. У 2021 році компанія повідомила про прибуток до оподаткування в розмірі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів після збитку в розмірі 900 мільйонів фунтів стерлінгів у 2020 році.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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