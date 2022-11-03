На левом берегу Киева введут аварийные отключения света

"Внимание! По указаниям Укрэнерго на левом берегу Киева будут экстренные аварийные отключения. Это нужно, чтобы избежать массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах. Графики отключений для этих районов неактуальны, пока ситуацию не стабилизируют. Держимся", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня в Украине продолжат выключать электричество. Аварийные отключения будут в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Донецкой областях.

Почасовые - в Киеве (за исключением левобережья), Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Добавим, ранее РБК-Украина выяснило, как долго может не быть связи при масштабных ракетных обстрелах оккупанта и как следует действовать людям в таких случаях.

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