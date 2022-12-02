На левом берегу Киева проблемы с электроснабжением: что известно

По его словам, на левом берегу Киева один из двух объектов генерации не может давать достаточно мощности, в которой нуждаются потребители, таким образом работает только один объект и только две его магистральные линии. Они часто перегружаются из-за дефицита электроэнергии.

"Поэтому, к сожалению, отключения в Дарницком и Днепровском районах из-за этого несколько продолжительнее, чем в остальном городе. Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить полноценные поставки", - пояснил Коваленко в сообщении на Facebook.