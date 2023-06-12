С левого берега Херсонской области эвакуировали 112 человек, - ОВА

По его словам, на правом берегу из водяной ловушки удалось вытащить 2743 человека. Только из Херсона были эвакуированы 2318 горожан.

"На левом берегу ситуация остается критической. Эвакуацию россияне блокируют, сами не проводят, и к тому же мешают нам спасать наших людей, открывая огонь в спину. Но эвакуация нашими силами продолжается. С левого берега уже вытащили 112 человек", - рассказал глава региона.

По его данным, вода продолжает отходить и достигла отметки 3029 см.

"Если сравнивать со вчерашним вечером, то уровень воды понизился на 64 см. В воде остаются 46 городов, поселков и сел – 32 на правом берегу и 14 - на левом", - добавил Прокудин.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. Седьмые сутки происходит ликвидация последствий в зоне подтопления, в которую попали 80 населенных пунктов, расположенных на правом и левом берегу Днепра в Херсонской области. Оккупанты изначально заявившие о "внезапном" повышении уровня воды, якобы начали "эвакуацию". Но по факту она не проводится, люди вынуждены сидеть на крышах затопленных домов без возможности спастись.